AZ-sterkhouder dreigt gratis de deur uit te lopen: 'Gunnen hem transfervrij vertrek'

De kans is levensgroot aanwezig dat AZ na vijf jaar afscheid gaat nemen van (25). De aanvallende middenvelder beschikt over een contract dat aankomende zomer afloopt, gesprekken over een verlenging leverden vooralsnog geen resultaat op. De club legt zich erbij neer dat hij daarom mogelijk gratis de deur uit gaat lopen.

In de zomer van 2019 namen de Alkmaarders De Wit over van Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep maar een doorbraak in het eerste elftal uitbleef. De Amsterdammers ontvingen 2 miljoen euro voor de speler die niet verder was gekomen dan veertien invalbeurten in de hoofdmacht. In Alkmaar veroverde De Wit wél een basisplaats. Inmiddels staat hij in alle competities op 169 wedstrijden namens de club, waarin hij 40 keer scoorde en 21 assists achter zijn naam wist te krijgen.

Technisch directeur Max Huiberts bevestigt tegenover de NOS dat gesprekken over een nieuw contract voor De Wit vooralsnog vruchteloos zijn gebleken. Dat de speler daardoor mogelijk gratis de deur uitloopt, is wat de beleidsbepaler betreft echter 'geen thema': "Dat maakt ons niet zo veel uit. Spelers die zo veel betekend hebben, gunnen we dan ook een transfervrij vertrek." Het feit dat de club zich zo opstelt heeft De Wit ook aan zijn eigen opstelling te danken, aldus Huiberts: "Dani heeft die houding van ons ook zelf verdiend."

Barcelona

In hetzelfde gesprek gaat Huiberts ook in op de verhalen over topscorer Vangelis Pavlidis. Zijn verbintenis loopt nog door tot medio 2025, de Griek werd dinsdag in verband gebracht met drie Europese grootmachten: FC Barcelona, AC Milan én Chelsea. Vooralsnog lijkt een overstap naar een dergelijke club er niet op korte termijn te gaan komen. "Het is rustig rondom hem. Er speelt nu niks, dus ik ga er nu wel vanuit dat hij blijft", aldus Huiberts