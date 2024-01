Ongelooflijk transfergerucht: Vangelis Pavlidis gelinkt aan drie clubs van wereldformaat

De naam van wordt dinsdag in de Engelse media gelinkt aan drie club van wereldformaat. Volgens The London Evening Standard bekeken scouts van Chelsea, Barcelona en AC Milan de Griekse aanvaller van AZ.

Pavlidis is in dienst van AZ bezig aan een indrukwekkend seizoen. In zestien duels in de Eredivisie tot dusver was de 25-jarige aanvaller goed voor achttien doelpunten en één assist. Daarnaast wist hij nog drie doelpunten te maken in zes Conference League-wedstrijden en één treffer in één duel in de TOTO KNVB Beker.

Artikel gaat verder onder video

Pavlidis staat er zodoende goed op bij veel clubs. Volgens The London Evening Standard heeft Fulham serieuze belangstelling voor de spits van AZ, maar ook clubs van groter formaat zouden hem op de korrel hebben: Chelsea, Barcelona en AC Milan.

Technisch directeur Max Huiberts van AZ vertelde vorige week in gesprek met de NOS nog dat vooralsnog niemand zich officieel heeft gemeld voor Pavlidis, wiens contract in Alkmaar na dit seizoen nog één jaar doorloopt. "Wij weten dat er heel veel clubs zijn die geïnteresseerd zijn in een goede spits. En Pavlidis is dat. Maar er is nog niemand geweest die zich concreet gemeld heeft. En hij weet zelf ook wel dat als hij zo doorgaat met presteren, hij aan het eind van het seizoen waarschijnlijk een heel mooie stap gaat maken”, zei Huiberts.