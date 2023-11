Feyenoord krijgt transfertips: 'Hij heeft een leeftijd waar ze wat mee kunnen'

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar voor hoeveel geld Feyenoord komende zomer gaat verlaten. De Mexicaan is bezig aan een indrukwekkend seizoen en heeft zich daardoor in de kijker gespeeld van de Europese top. Feyenoord heeft met al een eventuele vervanger in huis, maar Robert Maaskant ziet nog twee spitsen rondlopen die hij wel onder Arne Slot ziet spelen.

Een Feyenoord zonder Giménez is vandaag de dag moeilijk voor te stellen, maar in de eerste helft van het afgelopen seizoen zat hij toch echt regelmatig op de bank. Daar kwam na de winterstop verandering in. Giménez maakte in de tweede helft van het afgelopen seizoen al veel indruk en doet er in de nieuwe jaargang nog een schepje bovenop. De Mexicaan was in de Eredivisie al dertien keer trefzeker en deed ook in de Champions League het net al trillen. Dat is uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Giménez werd al met meerdere Europese topclubs in verband gebracht, waaronder FC Barcelona.

Feyenoord lijkt dus rekening te moeten houden met een zomerse transfer van de Mexicaan. Zijn vervanger loopt mogelijk al rond in De Kuip. “Volgens mij heeft Feyenoord die met die Japanse jongen al in huis”, vertelt Maaskant in gesprek met FCUpdate-journalist Mounir Boualin. “Hij maakte vorige week ook weer een aantal doelpunten bij Japan.” Maaskant ziet ook elders in de Eredivisie een spits rondlopen die volgens hem goed in het elftal van Slot zou passen. “Ze zullen niet bij AZ gaan shoppen, maar Pavlidis zou ook een jongen zijn die daar heel goed tot zijn recht kan komen. Ik kan me ook voorstellen dat Feyenoord kijkt naar Dallinga dadelijk. Hij heeft nog een leeftijd waar ze wat mee kunnen. Dat zijn type spitsen die bewegelijk zijn en passen bij het voetbal van Slot.”

Maaskant gaat in gesprek met Boualin ook in op de eerste maanden in de Eredivisie. Hij is onder meer lovend over Go Ahead Eagles en bespreekt eveneens de titelstrijd tussen Feyenoord en PSV.