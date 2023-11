‘FC Barcelona laat oog vallen op Giménez en overweegt actie in 2024’

FC Barcelona heeft het oog laten vallen op . De Feyenoord-spits is bezig aan een geweldig seizoen en wordt de laatste tijd met de ene na de andere Europese topclub in verband gebracht. Mocht FC Barcelona na dit seizoen afscheid nemen van Robert Lewandowski, dan zou het weleens een poging kunnen wagen om Giménez los te weken in Rotterdam.

De Mexicaan maakte vorig jaar de overstap vanuit zijn thuisland naar Feyenoord. Waar Arne Slot in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog regelmatig de voorkeur gaf aan Danilo, was Giménez na de winterstop niet meer uit het elftal weg te denken. De spits speelde zich in een paar maanden tijd in de kijker van onder meer Benfica en Sevilla, maar bleef Feyenoord trouw en zette zijn handtekening zelfs onder een contract tot medio 2027.

Giménez is het huidige seizoen waanzinnig begonnen en was in de Eredivisie al dertien keer trefzeker. Bovendien maakte hij vorige week in de thuiswedstrijd tegen Lazio zijn eerste twee doelpunten in de Champions League. De goede prestaties van Giménez blijven niet onopgemerkt. Morris Pagniello, die door Tuttomercatoweb werd aangeduid als een FIFA-zaakwaarnemer die als tussenpersoon optreedt namens Giménez, vertelde in gesprek met dat medium dat de naam van de Mexicaan is gevallen bij onder meer Internazionale en Juventus, maar dat Real Madrid en Tottenham Hotspur het dichtst bij zijn komst zouden zijn.

Giménez kwam zaterdagavond met een reactie op de uitspraken van Pagniello en stelde dat de Feyenoord-supporters er geen waarde aan moeten hechten. Het moge echter duidelijk zijn dat de Mexicaan er goed op staat in het buitenland. Volgens Sport heeft ook FC Barcelona diens naam op een lijstje staan. De Catalanen zijn normaal gesproken niet van plan om in de winterstop een spits aan te trekken. Ze hebben Lewandowski al tot hun beschikking én verwelkomen in januari de Braziliaan Vitor Roque. Maar mocht Lewandowski, die een contract heeft tot medio 2026, na dit seizoen ingaan op aanbiedingen uit Saudi-Arabië die er volgens Sport ongetwijfeld zullen komen, dan kán Giménez een optie worden.

Sport stelt dat de komst van Giménez zeker geen prioriteit is, maar dus wel een serieuze optie kan worden indien er een nieuwe spits moet worden aangetrokken. In dat geval zal FC Barcelona voorbereid zijn, schrijft het Spaanse medium. Fabrizio Romano bracht vorige week naar buiten dat er 45 miljoen euro nodig is om Giménez los te weken bij Feyenoord. Daarmee moet de Mexicaan de nieuwe Rotterdamse recordtransfer worden. Die staat nu nog op naam van Orkun Kökçü en Luís Sinisterra. Zij maakten voor 25 miljoen euro de overstap naar respectievelijk Benfica en Leeds United.