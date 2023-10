Fabrizio Romano verklapt gigantische vraagprijs van Feyenoord voor Giménez

(22) staat volgens zijn eigen zaakwaarnemer in de belangstelling van Real Madrid en Tottenham Hotspur. Zijn werkgever Feyenoord wil de Mexicaanse spits echter niet zonder slag of stoot laten gaan. Transferspecialist Fabrizio Romano weet namelijk dat er een voor de Rotterdammers recordbrekend bedrag op tafel moet komen.

“Ik heb gehoord dat er 45 miljoen euro nodig is om Giménez los te weken bij Feyenoord”, stelt de journalist op zijn YouTube-account over een mogelijke transfer van de aanvaller. Op dit moment hebben Orkun Kökcü (Benfica) als Luís Sinisterra (Leeds United) de duurste uitgaande transfer van Feyenoord op hun naam staan met liefst 25 miljoen euro.

Eerder vertelde ook Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam dat hij verwacht dat er een recordbedrag nodig is om het tot 2027 lopende contract af te kopen van Giménez. Waar zijn zaakwaarnemer sprak over belangstelling vanuit Madrid en Londen, is dat volgens Romano vooralsnog sluimerend. Volgens hem zijn er weliswaar nog meer topclubs geïnteresseerd, maar speelt er concreet 'nog niets' rondom de Feyenoorder.

Tottenham Hotspur wilde afgelopen zomer ook al shoppen bij Feyenoord, maar kreeg toen uiteindelijk nul op rekest bij Arne Slot voor zijn diensten. “In eerste instantie keken ze naar Slot, maar toen zagen ze tegelijkertijd ook dat Santi Giménez een zeer goede spits is”, zei Romano, die bevestigde dat de scouts van de Spurs de spits op de voet volgen.

Uiteindelijk haalde de club Ange Postecoglou binnen als nieuwe hoofdcoach en dat heeft de Spurs nog geen windeieren gelegd. Na negen duels is het nog zonder nederlaag in Engeland en staat het met 23 punten op de eerste plaats in de Premier League. Giménez maakte in de tweede helft van vorig seizoen al veel indruk en doet er in de eerste maanden van de nieuwe jaargang nog een paar schepjes bovenop. De Mexicaan was al vijftien keer trefzeker. Dertien doelpunten maakte hij al in de Eredivisie en ook bij zijn eerste Champions League-duel maakte hij veel indruk.