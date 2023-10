Zaakwaarnemer Giménez doet boekje open: 'Die twee clubs zijn het dichtst bij zijn komst'

Feyenoord moet serieus rekening houden met een vertrek van in de zomer. De zaakwaarnemer van de Mexicaan onthult dat Real Madrid en Tottenham Hotspur momenteel het 'dichtst' bij de komst van de spits zijn. Ook vanuit Italië is er veel interesse.

Giménez maakte vorig jaar de overstap vanuit zijn thuisland naar Feyenoord, maar had er in eerste instantie veel moeite mee om te brengen wat Arne Slot van hem verwachtte. De trainer koos niet voor niets in de eerste helft van het afgelopen seizoen vaker wel dan niet voor Danilo in de punt van de aanval. Daar kwam na de winterstop echter verandering in. Giménez maakte in de tweede helft van vorig seizoen al veel indruk en doet er in de eerste maanden van de nieuwe jaargang nog een paar schepjes bovenop. De Mexicaan was al vijftien keer trefzeker. Dertien doelpunten maakte hij al in de Eredivisie.

De centrumspits werd in de afgelopen transferwindow al in verband gebracht met clubs uit buitenlandse topcompetities, maar bleef Feyenoord trouw en zette zelfs zijn handtekening onder een nieuw contract. Een vertrek na dit seizoen is echter zeer aannemelijk. Volgens zijn zaakwaarnemer Morris Pagniello is er aan interesse geen gebrek. “We hebben al met Atlético Madrid gesproken. We hebben er ook over gesproken met Internazionale, AC Milan en Napoli, maar ik denk dat hij perfect zou zijn voor zowel Inter als Juventus”, wordt Pagniello geciteerd door TUTTOmercatoWEB. “Zij zouden de beste opties voor hem zijn. Ik heb tegen verschillende clubs gezegd dat ze in hem moesten geloven. Zijn waarde ging in iets minder dan twaalf maanden van 10 naar 40 miljoen euro.”

Grote kans dat de marktwaarde van Giménez de komende maanden nóg hoger wordt. Zeker als hij zo blijft schitteren bij Feyenoord en vooral in de Champions League. En dat maakt een overstap naar de Premier League of Spaanse top daarom een stuk aannemelijker. “De clubs die nu het dichtst bij zijn komst zijn, zijn Real Madrid en Tottenham Hotspur”, verzekert Pagniello. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl is er momenteel ‘niets concreets’ tussen Feyenoord en een Europese topclub over een mogelijke transfer van Giménez. “Wél wordt er voldoende geïnformeerd. Een uitgaande toptransfer in januari kan momenteel niet uitgesloten worden”, leest het.