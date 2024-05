Romano Postema zorgt voor walging tijdens huldiging: ‘Een misbaksel van formaat’

heeft zondag tijdens de huldiging van FC Groningen kwaad bloed gezet bij de supporters van Roda JC Kerkrade. De 22-jarige aanvaller van FC Groningen greep de microfoon en sneerde vervolgens naar zijn voormalig werkgever.

FC Groningen won afgelopen vrijdag op de laatste speeldag van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met 2-0 van Roda. De noorderlingen namen de tweede plaats op de ranglijst daarmee over van de Limburgers en verzekerden zich van directe promotie naar de Eredivisie. Roda is door het verlies voor promotie aangewezen op het spelen van play-offs, te beginnen aanstaande maandag met een uitwedstrijd tegen NAC Breda.

Dat Roda directe promotie misliep, werd zondag tijdens de huldiging van FC Groningen nog maar weer eens onder het vergrootglas gelegd door Postema. De aanvaller pakte de microfoon en jutte de aanwezige fans in het stadion van FC Groningen vervolgens op: “Roda naar Breda, Roda naar Breda!”, zong hij, refererend aan het eerste duel van Roda maandagavond in de play-offs tegen NAC.

Supporters van Roda balen van het gezang van Postema, temeer omdat laatstgenoemde een verleden heeft bij de Limburgse club. Hij werd vorig seizoen door FC Groningen verhuurd aan Roda en speelde toen in alle competities 32 wedstrijden voor de Kerkradenaren (6 doelpunten en 2 assists). “Misbaksel van formaat. Hij grijpt werkelijk ook élk moment aan hè?”, schrijft een supporter van Roda vol ergernis op X. “Normaal kom je als weldenkend mens op punt dat je zegt ‘zo, nu is het wel goed geweest’. Maar zelfs op een huldiging denkt hij aan Roda.”

Ook journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf ergert zich aan Postema. “Al dat geblèr over andere ploegen bij dit soort gelegenheden is niet erg verheffend. Roda heeft een knap seizoen gedraaid, werd vorig jaar nog 15e, en FC Groningen heeft het ondanks een veelvoud aan budget met de hakken over de sloot gered dankzij late 1-1 Van Bergen bij Telstar. Dan komt het een beetje sneu over om dit soort dingen te gaan roepen. Er zijn zoveel andere liedjes te zingen die veel leuker zijn. Op basis van het filmpje kreeg ik ook niet de indruk dat het erg aansloeg wat Postema zong”, schrijft hij op X.

