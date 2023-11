Eredivisie dreigt smaakmakers kwijt te raken: ‘Ik denk dat ze met de kerstdagen allebei vertrokken zijn’

De ontmoeting tussen Feyenoord en AZ is niet alleen de clash tussen de huidige nummers drie en twee van de ranglijst, maar ook de topscorers van de Eredivisie. Zowel als draait een geweldig seizoen. Gezamenlijk waren ze al goed voor 27 doelpunten. De prestaties van de spitsen blijven ongetwijfeld niet onopgemerkt en gevreesd wordt er dan ook dat de Eredivisie binnenkort afscheid moet nemen van de smaakmakers.

Het is het afgelopen jaar ontzettend hard gegaan met Giménez. De Mexicaan maakte vorig jaar vanuit zijn thuisland de overstap naar Feyenoord. Waar hij in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog regelmatig op de bank begon, was hij na de winterstop niet meer uit het elftal weg te denken. Deze jaargang doet hij er nog een paar schepjes bovenop. Dat geldt ook voor Pavlidis. “Ja”, reageert Kees Kist in gesprek met De Telegraaf dan ook op de vraag of Giménez en Pavlidis ‘geschikt’ zijn voor de Europese top. “Ik moet het niet te hard roepen, maar ik denk dat ze met de kerstdagen allebei vertrokken zijn. Het zou me niets verbazen. Geen idee wat ze moeten kosten, dat hangt van de gretigheid van de kopende club af. Maar ze zullen voor de hoofdprijs vertrekken.”

Roy Makaay is eveneens onder de indruk van Giménez en Pavlidis. De voormalig topschutter van onder meer Bayern München en Deportivo La Coruña prijst vooral de ontwikkeling van de Mexicaan. “Als je toch ziet welke ontwikkeling hij heeft gemaakt vanaf het moment dat hij binnenkwam tot nu, dan is dat heel bijzonder. Laten we eerlijk zijn, niemand kende hem! Fysiek verlangde Arne Slot meer van hem en daarom werd er in de eerste maanden nog veel afgewisseld met Danilo. Maar vanaf januari stond hij er en is hij als een bezetene gaan scoren.”

Welke specifieke kwaliteiten heeft Giménez?

Makaay benoemt de kwaliteiten van Giménez die hem vooral kunnen goeddunken. “Hij kan uitstekend koppen, zijn loopacties bekoren me, hij heeft nooit ruzie met de bal en het samenspel met zijn ploeggenoten wordt ook steeds beter. Het hele team van Feyenoord is nu ingesteld op zijn manier van spelen.” Ook de ‘Zuid-Amerikaanse trekjes’ kunnen Makaay wel bekoren. “Hij is een handenbindertje. Dat zie je vaak bij de spitsen die van dat continent komen. Hij is niet bang en houdt twee verdedigers constant bezig.”

Het is nu dus de vraag of Feyenoord nog heel lang kan genieten van Giménez. De centrumspits zette afgelopen zomer weliswaar zijn handtekening onder een contract tot medio 2027, maar heeft zich al nadrukkelijk in de kijker gespeeld van de Europese top. Makaay heeft er vertrouwen in dat Giménez bij een Europese topclub terechtkomt. “Als hij zich nu nog iets verder ontwikkelt en vooral in de Champions League kan blijven scoren, gaat hij een heel mooie stap maken. Eentje waar Feyenoord als club profijt van gaat hebben. Giménez is voor veel ploegen al een interessante spits, in de Champions League hij heeft hij het podium om voor de grootste clubs interessant te worden.”