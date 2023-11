'Brobbey heeft hogere handelingssnelheid, is sneller én completer dan Giménez'

Wim Kieft vindt een completere spits dan en Feyenoord-aanvaller , zo schrijft de oud-voetballer in zijn column voor De Telegraaf. Kieft heeft in de toekomst hoge verwachtingen van de veelal bekritiseerde Ajax-spits.

"In Nederland wordt overspannen gedaan over Santiago Gimenez en Vangelis Pavlidis, maar ik vind Brobbey completer, sneller en met een hogere handelingssnelheid", zegt Kieft, die denkt dat Brobbey maar één ding nodig heeft en dat is zelfvertrouwen: "Eens komen die doelpunten. Als het vertrouwen daar is. John van ’t Schip weet dat en doet dat goed bij Ajax door Brobbey dat vertrouwen te geven", zo schrijft de analist op in zijn column voor de ochtendkrant.

Ondanks dat Kieft positief is, krijgt Brobbey de laatste periode veel kritiek te verwerken. Zo was ook bondscoach Ronald Koeman op televisie hard voor de Ajax-spits, wat voor ergeris zorgde bij Kieft: "Heb je een beetje empathisch vermogen, kan je je verplaatsen in de gevoelens en gedachtes van een spits, dan is het dom om als bondscoach het scorend vermogen van zo iemand ter discussie te stellen. Zeker als jij als coach die jongen nodig hebt om doelpunten te maken in interlands. Met zijn opmerkingen maakte Koeman het probleem voor Brobbey in dit geval alleen maar groter."

Kieft is van mening dat er voor Brobbey een mooie toekomst te wachten staat bij Ajax, maar ook in het Nederlands elftal. De analist ziet slechts één spits in Nederland die momenteel nog een streepje voor heeft op 21-jarige Amsterdammer: "Achter Depay zie ik Brobbey als de toekomstige spits van Nederland. Voor hem is scoren vertrouwen en als dat komt, dan hoor je niemand meer over zijn balaanname", besluit hij.