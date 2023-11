Koeman heeft spijt van uitspraken over Brobbey: 'Ben een hele slechte politicus'

Bondscoach Ronald Koeman heeft spijt van zijn uitingen over . De keuzeheer was in een talkshow ontzettend kritisch op de spits van Ajax en had het achteraf anders moeten doen, erkent hij.

"Het verbaast me dat dit zo'n item is geworden", reageerde de bondscoach tijdens de persconferentie over de soap rondom Brobbey. "Ik ben positief over hem. Ik heb tegen hem gezegd dat ik hem meer in bescherming had moeten nemen. Maar ik ben een hele slechte politicus. Achteraf had ik hem meer moeten verdedigen."

Koeman ziet wel degelijk veel toekomst in de spits van Ajax. "Ik heb hem eerder ook al geselecteerd. Dat was niet altijd op basis van prestaties. Want hij speelde niet altijd of geen hele wedstrijd. Hij heeft zich in de laatste periode goed ontwikkeld en is sterk, snel en gevaarlijk is. Ook met absoluut dingen die hij moet verbeteren, maar dat mag je blijkbaar niet altijd zeggen."

Ook gaf de keuzeheer meer duidelijkheid over de blessure van zowel Brobbey als Bergwijn. "Ze zijn overbelast", erkende Koeman over de aanvallers van Ajax. Zware kwetsuren zijn het niet. "Maar de blessures zijn dusdanig dat ze zaterdag niet fit zijn. Gezien de situatie van de club zijn ze misschien iets te ver gegaan dan ze zouden moeten doen. Maar dat is ook positief."

