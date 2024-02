Maarten Martens heeft éíndelijk eerste overwinning als AZ-trainer te pakken

Maarten Martens heeft eindelijk zijn eerste overwinning als trainer van AZ te pakken. De Belg, die dit seizoen begon als assistent van Pascal Jansen maar na diens ontslag werd doorgeschoven als hoofdtrainer, leidde zijn ploeg in Limburg naar een kleine zege op Fortuna Sittard. kroonde zich in de slotfase tot goudhaantje voor de Alkmaarders door de 1-2 aan te laten tekenen.

AZ was in de openingsfase de betere ploeg. Fortuna begon zeer oppervlakkig aan het duel en de Alkmaarders kregen veel ruimte aan de linkerkant via Ruben van Bommel. Van Bommel gaf een aantal puike voorzetten, maar Vangelis Pavlidis, Dani de Wit en Yuki Sugawara wisten geen munt te slaan uit deze mogelijkheden. AZ kreeg vanzelf de deksel op zijn neus toen Kristijan Belic de bal zomaar in de voeten speelde bij Inigo Cordoba. De Spanjaard liep vervolgens in zijn eentje door de AZ-verdediging heen en scoorde met een lage schuiver. AZ werd steeds slordiger, maar krijg nog steeds aardig wat kansen om langs Fortuna te komen. Zo schoot Muller Wolfe van dichtbij wild over en maakte Pavlidis een schitterende goal vanuit buitenspelpositie.

AZ maakte 20 minuten lang geen enkele aanspraak op een treffer in de tweede helft. Uit het niets viel dan ook de gelijkmaker van Pavlidis. Een hoekschop van Sugawara werd slecht verwerkt door Michael Verrips en belandde zomaar voor de voeten van Pavlidis. De Griek kon eenvoudig de gelijkmaker binnenschieten. Dit doelpunt bracht de wedstrijd volledig tot ontbranding. Eerst stuitte Sven Mijnans op Verrips en even later schoot Pavlidis wild over. Fortuna kreeg in de tegenstoot echter de grootste kans van de wedstrijd. Een vrije trap kwam uit de kluts voor de voeten van Siemen Voet die de lat raakte waarna Kaj Sierhuis de rebound met een omhaal opnieuw tegen het aluminium aanschoot.

AZ bleef op zoek gaan naar de eerste overwinning onder Martens en die zou er uiteindelijk ook komen. In de 90e minuut gooide Sugawara de bal ver in waarna deze voor de voeten kwam van De Wit die niet aarzelde en de bal onberispelijk binnenschoot. Fortuna kreeg in de blessuretijd via Alen Halilovic nog een grote kans op de gelijkmaker, maar Matthew Ryan redde zijn ploeg.