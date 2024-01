AZ en Pascal Jansen per direct uit elkaar, oude bekende aangesteld als opvolger

AZ en trainer Pascal Jansen beëindigen hun samenwerking per direct. De vijftigjarige oefenmeester was bezig aan zijn vierde seizoen in Alkmaarse dienst, maar de club maakt bij monde van directeur voetbalzaken Max Huiberts bekend dat gezamenlijk is besloten om nu uit elkaar te gaan. Maarten Martens is aangesteld als opvolger van Jansen en maakt het huidige seizoen af, zo meldt AZ bovendien.

Jansen werkte in het verleden onder meer als hoofd jeugdopleiding bij Vitesse, PSV en Sparta en was bij die laatste club ook enkele jaren assitent-trainer. In 2018 trad hij in diezelfde rol toe tot de technische staf. Na achtereenvolgens John van den Brom en Arne Slot te hebben bijgestaan werd hij in december 2020, na het ontslag van laatstgenoemde, benoemd tot nieuwe hoofdtrainer. In zijn eerste seizoen leidde Jansen de Alkmaarders naar de derde plaats in de Eredivisie.

In de daaropvolgende seizoenen werd AZ achtereenvolgens vijfde en vierde, die laatste positie wordt ook op dit moment ingenomen. De afgelopen maanden verliepen echter bijzonder moeizaam. In de Conference League werd AZ in de groepsfase roemloos uitgeschakeld, terwijl de club vorig seizoen nog tot de halve finales wist te reiken. In de Eredivisie werd bovendien in december verloren van NEC (1-2) en koploper PSV (0-2). Afgelopen weekend volgde een 2-1 nederlaag bij FC Twente. Dinsdagavond had AZ bovendien de grootste moeite met de amateurs van Quick Boys in de KNVB Beker. De Katwijkers hielden de Alkmaarders in het eigen AFAS Stadion op een 3-3 gelijkspel na verlengingen, waarna AZ de strafschoppen beter nam.

Na het vertrek van Jansen neemt Maarten Martens de honneurs de komende maanden waar. De Belg, die als speler deel uitmaakte van de kampioensploeg van 2009, was al als assistent van Jansen betrokken bij de eerste selectie. Daarvoor had hij twee jaar Jong AZ onder zijn hoede. Komende zondag debuteert hij in het thuisduel met PEC Zwolle als hoofdtrainer op de bank.