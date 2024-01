Pascal Jansen reageert op vertrek bij AZ: 'Jammer en teleurstellend, ik was heel strijdbaar'

Pascal Jansen komt met een eerste reactie op zijn vertrek bij AZ. Woensdag, daags na de ontsnapping met de hakken over de sloot tegen de amateurs van Quick Boys in de KNVB Beker, maakt de club bekend dat de 50-jarige trainer per direct moet plaatsmaken voor zijn voormalige assistent Maarten Martens.

In zijn eerste reactie op de clubsite toont Jansen zich realistisch: "Ik loop lang genoeg mee in de voetbalwereld dat ik weet dat dit erbij kan horen", laat de trainer weten. Toch had hij nog voldoende vertrouwen om door te gaan met zijn klus in Alkmaar: "Het is uiteraard erg jammer en teleurstellend, want ik was heel strijdbaar om het seizoen met AZ succesvol af te ronden."

Jansen stond bij AZ voor het eerst op eigen benen op het hoogste niveau en is de club daarvoor erkentelijk: "Ondanks deze teleurstelling ben ik trots op mijn periode bij de club en de kansen die ik hier heb gekregen. En bovenal wil ik mijn spelers en stafleden bedanken voor de prettige en intensieve samenwerking. Ik wens de club en de mensen het allerbeste toe in de toekomst.

Huiberts: 'Lastig en ingrijpend'

Ook directeur voetbalzaken Max Huiberts komt aan het woord. "Gedurende het seizoen hebben we meerdere momenten waarop we als directie en hoofdtrainer de zaken doornemen en uiteindelijk hebben we besloten om uit elkaar te gaan", legt de beleidsbepaler uit. "Ondanks het lastige en ingrijpende besluit zijn we Pascal dankbaar voor wat hij de afgelopen ruim vijf jaar voor de club heeft betekend. We wensen hem dan ook veel succes in zijn verdere carrière", besluit Huiberts.