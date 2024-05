Luijckx voorspelt vertrek bij Ajax: 'Hij heeft helemaal geen leuk seizoen gehad'

Kees Luijckx verwacht dat aanvaller komende zomer gaat vertrekken bij Ajax. De 28-jarige Engelsman was in het uitduel met FC Volendam (1-4 winst) met een goal én een assist opnieuw belangrijk voor de Amsterdammers, maar de ESPN-analist hoort aan het interview dat Akpom na afloop van de wedstrijd geeft dat hij zijn toekomst niet in de Johan Cruijff ArenA ziet.

Ajax telde afgelopen zomer ruim twaalf miljoen euro neer voor Akpom, die overkwam van Championship-club Middlesbrough. In alle competities kwam hij tot op heden weliswaar vijftien keer tot scoren in 34 wedstrijden (waarvan een groot deel als invaller), maar valt ook op dat Akpom door zowel Maurice Steijn als de huidige trainer John van 't Schip op verschillende posities wordt gebruikt.

Na afloop van het duel in Volendam houdt Akpom zich op de vlakte over zijn toekomst. "Ik weet niet wat de club wil", zegt de Engelsman. "Wat ik wil doen? Weet ik niet, gewoon lol hebben en voetballen. Dat is het belangrijkste. Nee, het maakt me niet uit waar. We hebben nog twee belangrijke wedstrijden te spelen en dan gaan we in de zomer evalueren. Ik kan de toekomst niet voorspellen."

Luijckx trekt na het horen van die woorden een duidelijke conclusie: "Ik denk dat hij er ook redelijk zakelijk in staat. Hij heeft gewoon helemaal geen leuk seizoen gehad. Hij heeft er weliswaar elf inliggen nu (in de Eredivisie, red.). Dat vind ik nog vrij veel voor zijn doen, in dit Ajax..." Pascal Kamperman onderbreekt de oud-prof: "Als ik jou zo hoor, dan blijft hij dus niet?", waarop Luijckx antwoordt: "Je ziet een verdedigend, defensief interview. Als hij iets beters krijgt of ziet, dan gaat hij daarvoor, denk ik."

