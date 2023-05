Uitgelekt: dit wordt het monsterachtige salaris van Messi bij Al-Hilal

Lionel Messi (35) staat voor een overstap naar Al-Hilal. De kleine Argentijn zou zijn keuze voor de club in Saudi-Arabië inmiddels officieel hebben rondgemaakt. Er ligt een contract voor hem klaar, waarin staat dat hij nog véél meer gaat verdienen dan Cristiano Ronaldo. Niet alle media zijn overigens al zeker van het nieuws: RMC Sport schrijft net als enkele Spaanse media dat Messi tot het einde van dit seizoen helemaal geen keuze maakt.

Nadat het Franse persbureau AFP dinsdagochtend naar buiten bracht dat Messi daadwerkelijk voor Al-Hilal heeft gekozen, kwam The Daily Mail niet veel later met de eerste berichten over het monsterachtige salaris dat de aanvaller gaat verdienen. Volgens het Engelse tabbloid gaat Messi een recordbedrag van £522 opstrijken in zijn periode in Saudi-Arabië. Ook L'Equipe speekt van een bedrag tussen de 500 en 600 miljoen euro, afhankelijk of hij uiteindelijk voor twee of drieseizoenen tekent.

De 522 pound is bijna zeshonderd (!) miljoen euro dat hij in de komende jaren overgemaakt gaat krijgen. Cristiano Ronaldo staat voor een magere 200 miljoen euro op de loonlijst bij Al-Nassr, dat in de Saudi Premier League nog wel twee plekken boven nummer vier Al-Hilal staat. Beide teams staan echter onder koploper Ittihad FC, dat eerder ook al de beker won.

Met het krankzinnige salaris wordt Messi de best betaalde voetballer ter wereld. Met alle sponsorcontracten komt hij zelfs nog hoger uit per seizoen, op een bedrag van zo'n 400 miljoen euro. Dat is elke dag meer dan een miljoen euro (1.111.000), wat ruim 46 duizend euro per uur, 772 euro per minuut en 13 euro per seconde is. Als we enkele Franse en Spaanse media moeten geloven zijn deze berichten echter onjuist en heeft Messi nog helemaal niet gekozen. Aan het salaris zal het in elk geval niet liggen, als Messi nog wel een keuze moet maken. Volgens dagblad SPORT is het in Europa blijven zelfs zijn eerste intentie.