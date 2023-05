Busquets stelt FC Barcelona-supporters gerust: 'Dat heeft er niks mee te maken'

Hoewel FC Barcelona nog drie keer in actie komt in de competitie, stond de club zaterdagavond al grotendeels stil bij het vertrek van Sergio Busquets. Trainer Xavi Hernández had graag gezien dat de middenvelder nog een jaar zou blijven, maar hij maakte onlangs bekend na dit seizoen te vertrekken uit Spanje. In de media werd gesuggereerd dat de toekomstplannen van Busquets mede afhankelijk zijn van Lionel Messi, maar dat is volgens de speler zelf niet waar.

Busquets lag in de afgelopen seizoenen regelmatig onder vuur, maar zijn trainers bleven een beroep op hem doen. Ook onder Xavi is de routinier niet uit de basiself van FC Barcelona weg te denken. Het afscheid van Busquets komt daarom hard aan bij de kampioen van Spanje. FC Barcelona zal op zoek moeten naar een vervanger. Technisch directeur Mateu Alemany liet na de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad (1-2) al weten dat het geen makkelijke zoektocht zal worden.

FC Barcelona hoopt zich in de zomer niet enkel te versterken met een nieuwe middenvelder. Ook Messi staat hoog op het verlanglijstje. De Argentijn verruilde FC Barcelona in de zomer van 2021 noodgedwongen transfervrij voor Paris Saint-Germain. Het huwelijk tussen PSG en Messi is echter niet geworden waar de Fransen op hadden gehoopt. Messi vertrekt na dit seizoen alweer uit Parijs. FC Barcelona hoopt hem na twee jaar terug te kunnen halen, maar daarvoor moet nog wel het een en ander worden gedaan. President Joan Laporta liet na de kampioenswedstrijd bij Espanyol weten dat hij er alles aan gaat doen om de rentree van Messi mogelijk te maken.

Duidelijk is dat de geruchten over een terugkeer van Messi er niet voor hebben gezorgd dat Busquets voornemens is om nog minstens een jaar voor FC Barcelona te blijven voetballen. De routinier vertrekt na dit seizoen. Saoedi-Arabië wordt genoemd als mogelijke nieuwe bestemming. Ook Messi zou een aanbieding uit het Midden-Oosten op zak hebben. Het besluit van Busquets over wie zijn nieuwe werkgever wordt staat echter los van de toekomst van Messi. “Dat heeft er niks mee te maken. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken, heeft zijn eigen leven, intenties, familie. Natuurlijk zou ik graag weer met Messi willen spelen, want hij is de beste speler ter wereld”, liet Busquets optekenen door Mundo Deportivo.

Het aangekondigde vertrek van Busquets bij FC Barcelona leidde tot de geruchten dat Messi niet terug zou keren bij de club waar hij zoveel successen vierde. Volgens die geruchten speelt Busquets volgend seizoen voor de club waar Messi tekent. “Hij heeft niks met mijn vertrek bij Barcelona te maken”, is Busquets echter duidelijk. De supporters van FC Barcelona lijken dus nog te mogen dromen van de terugkeer van Messi...