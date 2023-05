Joan Laporta laat FC Barcelona-supporters serieus dromen: 'We gaan er alles aan doen'

FC Barcelona veroverde zondagavond op bezoek bij Espanyol de eerste landstitel sinds 2019. Toen was Lionel Messi de grote man bij de Catalaanse topclub, dit seizoen waren de ogen vooral gericht op Robert Lewandowski. Er bestaat een kans dat de Argentijn en Pool met ingang van volgend seizoen een duo vormen bij FC Barcelona. President Joan Laporta heeft bevestigd dat de club werk gaat maken van een terugkeer van Messi.

De wereldkampioen verruilde FC Barcelona in de zomer van 2021 noodgedwongen transfervrij voor Paris Saint-Germain. Terwijl de Catalanen getreurd achterbleven, dacht PSG met Messi het ontbrekende puzzelstukje in de jacht op de eindzege van de Champions League binnen te hebben. Maar ook de Argentijn kon de Parijzenaren niet helpen hun droom in vervulling te laten komen. PSG werd zowel vorig áls dit seizoen al in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld. Na de nederlaag tegen Real Madrid vorig seizoen en de uitschakeling tegen Bayern München twee maanden geleden werd onder andere Messi het mikpunt van kritiek. De linkspoot werd in het eigen Parc des Princes getrakteerd op een fluitconcert. Duidelijk was dat de fanatieke achterban van PSG klaar was met Messi.

Dat had er ongetwijfeld ook mee te maken dat de voetballer maar geen beslissing nam over zijn toekomst. Hij leek na het WK in Qatar zijn krabbel te gaan zetten onder een nieuw contract bij PSG, maar dat heeft hij niet gedaan en gaat hij ook niet doen. Messi vertrekt na dit seizoen transfervrij uit Parijs. De grote vraag is waar zijn toekomst ligt. Saoedi-Arabië? De Verenigde Staten? Of toch FC Barcelona? Er moet heel wat voor gebeurden - Barça moet onder meer een aantal spelers voor veel geld van de hand doen - maar de club gaat er alles aan doen om een terugkeer van zijn icoon te realiseren. “We zullen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om Messi terug te laten keren naar Barcelona”, liet president Laporta optekenen door Jijantes FC.

Manchester City-trainer Josep Guardiola sprak onlangs in gesprek met ESPN al de woorden dat hij verwacht dat FC Barcelona alles op alles gaat zetten om Messi terug te halen. De woorden van Guardiola worden nu dus bevestigd door Laporta.