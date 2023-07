'Milos Kerkez zet zinnen op fraaie transfer: AZ al in onderhandeling met Italianen'

Milos Kerkez lijkt zijn laatste wedstrijd in het shirt van AZ al te hebben gespeeld. De linksback wil deze zomer graag een transfer maken en lijkt op weg naar de Serie A. AZ is naar verluidt in onderhandelingen met Lazio over een transfer van de Hongaar.

Volgens de Italiaanse journalist Matteo Moretto van Relevo zijn de gesprekken tussen AZ en Lazio in volle gang. Maurizio Sarri wil Kerkez dolgraag aan zijn selectie toevoegen en de linkspoot ziet een transfer naar de Serie A zelf ook wel zitten. Het is alleen de vraag in hoeverre Lazio wil voldoen aan de vraagprijs van AZ. De Alkmaarders vragen naar verluidt een forse transfersom van twintig miljoen euro.

Die hoge transfersom komt niet uit de lucht vallen. Kerkez ligt nog tot medio 2026 vast in het AFAS Stadion en is een vaste waarde voor AZ. De negentienjarige international van Hongarije speelde afgelopen seizoen 52 wedstrijden voor AZ. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten. Hij werd begin 2022 voor zo'n twee miljoen euro door AZ overgenomen van AC Milan. AZ gaat dus sowieso winst maken.

Eerder op de dag werd al duidelijk dat AZ centrumverdediger Sam Beukema verliest aan de Serie A. Hij maakt de stap naar Bologna, dat als negende eindigde in de Italiaanse competitie. Lazio werd tweede achter landskampioen Napoli. Dat betekent dat Kerkez bij een eventuele transfer de Champions League in gaat. Eerder had ook Benfica belangstelling, maar de Portugezen zijn volgens Record afgehaakt.