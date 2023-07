Nieuwe FCUpdate Podcast special: 'Ik werd daar op handen gedragen, het was alsof Messi was binnengehaald'

Nick Hengelman is misschien niet direct een naam die bij alle voetbalkenners een belletje doet rinkelen. De oud-doelman heeft echter onder contract gestaan bij een waslijst aan clubs, waaronder Ajax, FC Twente, FC Oss en het Bulgaarse OFK Pirin. In onze podcast vertelt hij openhartig over zijn carrière, zo ook over zijn eerste weken van het Bulgaarse avontuur. Hij leefde als een god in Frankrijk, ondanks dat hij in Nederland (relatief) onbekend was.

Hij heeft een boek geschreven over de twijfels die komen kijken bij het proces van stoppen als profvoetballer. Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast met Nick Hengelman.