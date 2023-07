Sel-Gi Jang heeft dit weekeinde in één klap wereldbekendheid vergaard. Niet zozeer vanwege het prachtige doelpunt dat de middenvelder van Zuid-Korea zaterdagavond maakte in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Haïti, maar wel vanwege haar uiterst sympathieke viering erna. Op het bekende Twitteraccount Out Of Context Football werd de video van het doelpunt binnen 24 uur bijvoorbeeld al meer dan 11 miljoen keer bekeken. Met name de bescheiden, verlegen wijze waarop Jang haar prachttreffer vierde, leidt tot lof onder twitteraars.