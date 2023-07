Sjaak Swart komt met bijzonder feitje: 'Geen enkele speler van Ajax heeft dat ooit kunnen zeggen'

Sjaak Swart vierde maandag zijn 85ste (!) verjaardag en verkeert nog altijd in goede gezondheid. Het was voor 'Mister Ajax' in elk geval reden om weer eens oude herinneringen op te halen en kwam daarbij tot een leuk feitje: hij is de enige voetballer die namens de Amsterdammers op tien verschillende posities heeft gespeeld. Bijzonder, maar Swart wilde het zeker niet onvermeld laten. Nog van harte gefeliciteerd, Sjaak!

Voor de beelden: zie onder.