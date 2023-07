'Tijjani Reijnders en AC Milan akkoord over overgang, AZ ontvangt gewenste transfersom'

Tijjani Reijnders heeft zijn transfer naar AC Milan te pakken. Fabrizio Romano meldt een ‘here we go’, wat inhoudt dat de speler en club rond zijn en een bevestiging binnen de kortste keren wordt geopenbaard. Naar verluidt ontvangt AZ een bedrag van ruim twintig miljoen euro.

Op het moment dat Romano de woorden ‘here we go’ gebruikt, weet men inmiddels genoeg. De transferexpert meldt ditmaal dat Reijnders de overstap gaat maken naar Milan. Er was eerder deze week al een mondeling akkoord tussen AZ en de Italiaanse grootmacht over een bod van twintig miljoen euro plus de nodige bonussen.

De interesse van Milan in Reijnders was al een tijdje bekend. Volgens goed ingelichte bronnen wilde de middenvelder zelf ook maar wat graag naar de Italiaanse club. Reijnders zou zelfs FC Barcelona hebben afgewezen. De medische keuring vindt volgens Romano volgende week plaats.

Desondanks weet de Italiaan dat de transfer rond is. Reijnders groeide in de afgelopen jaren uit tot, misschien wel, de beste speler van de Alkmaarse club. De 24-jarige middenvelder miste bijna geen minuut afgelopen seizoen. Reijnders werd door AZ ook nog een jaartje verhuurd aan RKC Waalwijk, waar hij acht keer in actie kwam.