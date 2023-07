Van Nistelrooij neemt plek in van Van der Sar: 'Weet hoe belangrijk dit voor hen is'

Ruud van Nistelrooij was zaterdag aanwezig bij de SunsetWalk in Noordwijk. Dat is een wandeling waarmee geld ingezameld werd voor de hersenstichting. De voormalig keeper zou eigenlijk zelf deelnemen aan die actie, totdat hij werd getroffen door een hersenbloeding op vakantie in Kroatië. Op voorspraak van de familie Van der Sar ging de loop wel door en werd hun plek ingenomen door de voormalig trainer van PSV. "Het is heel hard binnengekomen. Daarom wil ik hier acte de présence geven. Ik weet hoe belangrijk deze stichting voor hen is", zei Van Nistelrooij.