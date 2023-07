Youri Mulder pijnlijk onderuit bij debuut in De Oranjezomer

Youri Mulder is deze week de vaste gast in De Oranjezomer. De oud-international, tegenwoordig vooral actief als analist, beleefde echter een pijnlijke entree in Breda, waar de talkshow dagelijks wordt opgenomen.

Mulder werd gevraagd op een doel met afwijkend formaat te schieten, waarmee wordt verwezen naar een reclamecampagne van een belangrijke sponsor van het vrouwenvoetbal. De oud-speler van onder meer Schalke 04 en het Nederlands elftal ging daarbij echter keihard onderuit. "Ik heb het vage vermoeden dat dit een shotje wordt dat ik deze week vaker te zien ga krijgen."