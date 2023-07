'Zij zijn de proefkonijnen geweest van de KNVB'

Nick Hengelman heeft in zijn lange carrière ook een jaartje gekeept bij Achilles '29. De amateurclub die promoveerde naar de Keuken Kampioen Divisie, maar dat bleek een doodsteek voor de club. De oud-keeper kijkt niet heel tevreden terug op die periode, vertelt hij in de nieuwste FCUpdate Podcast waarin hij openhartig vertelt over zijn carrière. Hij stelt dat Achilles '29 als proefkonijn is behandeld door de KNVB.

Beluister hieronder de podcast met Nick met leuke anekdotes over zijn tijd bij Ajax, FC Twente, Ajax Cape Town, het Bulgaarse OFK Pirin en nog veel meer.