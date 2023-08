Ajax baart opzien met opvallend kritisch stukje over Francisco Conceição

Ajax kondigde donderdagavond de komst van Carlos Forbs aan en publiceerde een achtergrondartikel waarin Portugezen werden uitgelicht die voor Ajax hebben gespeeld. In het artikel stond ook een passage over Francisco Conceição, die de wenkbrauwen van supporters doet fronsen.

Ajax toont zich in het statement opvallend kritisch richting de eigen speler, iets wat clubs zelden doen. Zo wordt gesteld dat Conceição moet werken aan zijn scorend vermogen. "~De toekomst voor Ajax en Francisco Conceição is nog steeds onzeker. De twintigjarige vleugelspeler kan terugkijken op een hoopgevend debuutseizoen, waarin hij 28 keer speelde. Hij toonde al glimpen van zijn niet-geringe talent. Hij heeft de potentie om te slagen als rechtsbuiten bij Ajax. Maar in het teleurstellende seizoen 2022/23 was het niet makkelijk om een stempel te drukken op de ploeg", stond in het Engelstalige artikel.

Artikel gaat verder onder video

"Met slechts één doelpunt moet 'Chico' ook werken aan zijn scorend vermogen. De tot voor kort enige Portugese speler van Ajax zal ongetwijfeld zijn kansen krijgen komend seizoen. Wellicht heeft trainer Maurice Steijn binnenkort een goede buitenspeler op beide flanken ter beschikking", luidde de conclusie van het artikel. Een Ajax-fan op Twitter verbaasde zich over de tekst. "Ligt het aan mij of is dit een heel apart opiniërend stukje vanuit Ajax-media?"

Inmiddels is de tekst flink ingekort en is de kritiek verwijderd uit het artikel. Ook in de Nederlandstalige variant is de tekst niet meer kritisch. "Wat de toekomst in petto heeft voor Ajax en Francisco Conceição is nog ongewis. De vleugelaanvaller kan in elk geval terugzien op een verdienstelijk (afgelopen) debuutseizoen, waarin hij 28 keer meespeelde. De pas twintigjarige aanvaller toonde al glimpen van zijn niet geringe talent. Conceiçao heeft in potentie veel van waar een rechtsbuiten van Ajax aan moet voldoen. De tot dit seizoen laatste Portugese Ajacied zal ook dit seizoen ongetwijfeld zijn kansen krijgen."