Ajax pakt door op de transfermarkt: akkoord met Deense club over opvolger Jorge Sánchez

Ajax heeft de smaak weer te pakken op de transfermarkt. Na de aankondiging van Chuba Akpom staan de Amsterdammers op het punt ook Anton Gaaei aan zich te binden. Volgens Voetbal International heeft de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie een akkoord met Viborg FF over een transfer van de Deense rechtsback. Hij wordt in de Johan Cruijff ArenA de opvolger van Jorge Sánchez.

Ajax wordt al geruime tijd in verband gebracht met de komst van Gaaei. De Amsterdammers leken echter eerst afscheid te willen nemen van Sánchez. De Mexicaan maakte vorig jaar voor vijf miljoen euro de overstap van Club América naar Ajax, maar beleefde een zeer teleurstellend seizoen. Hoewel Sánchez zich eerder deze zomer als international van Mexico van een goede kant liet zien op de Gold Cup, ligt zijn toekomst buiten Amsterdam. De recordkampioen van Nederland heeft naar verluidt een akkoord bereikt met FC Porto over een overstap van de rechtsback. Sánchez speelt het restant van dit seizoen op huurbasis voor de Portugese topclub, die hem volgend jaar definitief moet overnemen als hij een bepaald aantal wedstrijden speelt.

Er is nog geen witte rook over de deal met FC Porto, maar de opvolger van Sánchez staat al klaar om de Johan Cruijff ArenA binnen te wandelen. Ajax leek woensdagmiddag al een akkoord te hebben met Viborg FF over de transfer van Gaaei. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf meldde dat er een transfersom van twee miljoen euro mee was gemoeid, maar volgens berichten uit Denemarken was er nog helemaal geen sprake van een overeenstemming. Viborg FF verlangt meer dan twee miljoen euro voor de verdediger en als we het Deense B.T. Sport moeten geloven, betaalt Ajax ruim vier miljoen euro. Dat wordt bevestigd door transfergoeroe Fabrizio Romano, die spreekt van een bedrag dat dicht in de buurt komt van de 4,5 miljoen euro (inclusief één miljoen euro aan bonussen).

Volgens Verweij is de 'vaste' som twee miljoen euro. Daar zouden dan nog twee miljoen euro aan 'min of meer' vaste bonussen en een percentage op de doorverkoop bovenop komen. Gaaei wordt naar alle waarschijnlijkheid donderdag al medisch gekeurd door Ajax, alvorens zijn handtekening te zetten onder een meerjarig contract. De Deen moet bij zijn nieuwe club de concurrentiestrijd aangaan met Devyne Rensch. Gaaei maakt sinds vorig jaar deel uit van de hoofdmacht van Viborg FF. Hij kwam daar 47 keer voor uit, goed voor één doelpunt en zeven assists.