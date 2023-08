Ajax pakt door: zaakwaarnemer arriveert in Amsterdam voor onderhandelingen over transfer

Ajax lijkt op korte termijn zijn volgende zomeraanwinst te gaan presenteren. Voetbal International meldt zondagmiddag namelijk dat een zaakwaarnemer van Georges Mikautadze in Nederland is geland om te spreken over een transfer van de Georgische aanvaller van FC Metz naar de Johan Cruijff ArenA.

De Telegraaf maakte zaterdag al melding van de belangstelling van Ajax voor Mikautadze. Voetbal International bevestigt nu dat er gesprekken zijn over een transfer. “Tussen zowel beide clubs als Ajax en het kamp van de speler. Die gesprekken kunnen in een stroomversnelling raken”, zo klinkt het.

Mikautadze brak door uit de jeugd van Metz. Hij werd in de seizoenen 2020/21 en 2021/22 wel verhuurd aan Seraing. Voor die club speelde hij een seizoen op het tweede en daarna een seizoen op het eerste niveau in België. Mikautadze was in dienst van Metz goed voor 44 duels, waarin hij 25 keer scoorde en 10 assists gaf. Namens Seraing kwam hij tot 57 optredens, 36 doelpunten en 4 assists.