EK-debutant Georgië maakt selectie bekend: Mikautadze en voormalig Vitesse-aanvoerder mogen naar Duitsland

mag zich opmaken voor het Europees kampioenschap in Duitsland. De aanvaller, die bij Ajax geen onuitwisbare indruk achterliet, is door bondscoach Willy Sagnol opgenomen in de 26-koppige selectie van EK-debutant Georgië.

Mikautadze kwam afgelopen zomer voor zestien miljoen euro over van FC Metz, maar kon bij Ajax geen potten breken. De Amsterdammers besloten de aanvaller te verhuren aan zijn oude club Metz, waar hij de laatste weken goed op dreef is. De 23-jarige spits scoorde maar liefst acht doelpunten in zijn laatste zeven wedstrijden.

Naast Mikautadze is ook sterspeler Khvicha Kvaratskhelia opgenomen in de Georgische selectie. De aanvaller kende een iets minder productief bij Napoli dan in het kampioensjaar, maar was toch goed voor elf doelpunten in de Serie A. Ook voormalig Vitesse-aanvoerder Guram Kashia is geselecteerd voor het EK. De verdediger speelde van 2010 tot 2018 bij Vitesse en was daar geruime tijd aanvoerder. Momenteel speelt Kashia bij het Slowaakse Slovan Bratislava.

Georgië zit op het EK in een zware poule en opent op dinsdag 18 juli met een duel tegen Turkije. Vervolgens speelt de ploeg op 22 juni tegen Tsjechië, waarna het de groepsfase op 26 juni afsluit tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo.

Keepers: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tbilisi), Luka Gugeshashvili (Qarabağ)

Verdedigers: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (KV Kortrijk), Lasha Dvali (APOEL Nicosia), Luka Lochoshvili (US Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

Middenvelders: Giorgi Chakvetadze (Watford FC), Anri Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Jaba Kankava (Slovan Bratislava), Otar Kiteishvili (SK Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger AC), Levan Shengelia (Panetolikos GFS), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi), Saba Lobjanidze (Atlanta United), Zuriko Davitashvili (Girondins Bordeaux)

Aanvallers: Georges Mikautadze (FC Metz), Budu Zivzivadze (Karlsruher SC), Giorgi Kvilitaia (APOEL Nicosia), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

