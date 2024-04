Ajax-flop Mikautadze dendert door in Frankrijk en helpt Metz aan cruciale overwinning

De bij Ajax vooralsnog geflopte heeft FC Metz vrijdagavond hoogstpersoonlijk aan een cruciale overwinning op RC Lens geholpen. De Georgiër tekende in het thuisduel met de nummer zes van de ranglijst, eerder dit seizoen nog tegenstander van PSV in de Champions League, met twee treffers hoogstpersoonlijk voor een 2-1 zege.

De deze week weer volop in het nieuws opduikende Sven Mislintat vond het afgelopen zomer verantwoord om namens Ajax liefst zestien miljoen euro neer te tellen om Mikautadze naar de Johan Cruijff ArenA te halen. De aanvaller had in het voorgaande seizoen dan ook een groot aandeel in de promotie die Metz maakte naar de Ligue 1, maar kon in Amsterdam geen moment overtuigen. Na negen doelpuntloze wedstrijden, grotendeels als invaller, keerde Mikautadze op huurbasis terug bij de Noord-Franse club.

Daar hervond hij als bij toverslag de vorm die de club vorig seizoen de felbegeerde promotie en hemzelf zijn fraaie transfer opleverde. Voorafgaand aan de wedstrijd van vrijdagavond stond Mikautadze alweer op vijf treffers, bovenop de twee die hij in augustus voorafgaand aan zijn transfer naar Ajax al maakte.

Tegen Lens kwamen er daar twee bij. De bezoekers openden vanaf de strafschopstip nog wel de score, maar nog voor rust had Mikautadze de achterstand omgebogen in een 2-1 voorsprong, die de degradatiekandidaat vervolgens in de tweede helft over de streep wist te trekken. Ondanks de zege staat Metz nog altijd op de zeventiende plaats die aan het eind van de rit een rechtstreekse terugkeer naar de Ligue 2 op zou leveren, maar in punten staat de club nu weer gelijk met nummer zestien Lorient, dat later dit weekend in actie komt. Metz heeft nog vijf wedstrijden om lijfsbehoud veilig te stellen, de topvorm waarin Mikautadze verkeert zou weleens cruciaal kunnen blijken.

