Ajax-miskoop Mikautadze blijft indruk maken in Frankrijk: ‘Grootste speler in de geschiedenis’

Waar Ajax zondag andermaal een dure misstap beging in de strijd om Europees voetbal, beleefden FC Metz en een zeer prettige middag. De aanvaller, door Ajax na een rampzalig halfjaar verhuurd aan FC Metz, bezorgde zijn ploeg hoogstpersoonlijk de overwinning op Clermont en daarmee drie belangrijke punten in de strijd om handhaving.

Liefst zestien miljoen euro telde Ajax afgelopen zomer neer voor de komst van Mikautadze. De Georgiër was in het afgelopen seizoen geweldig op schot voor FC Metz en had een zeer belangrijk aandeel in de promotie naar de Ligue 1, maar in Nederland kwam het er geen moment uit. Mikautadze kreeg weliswaar weinig kansen van eerst Maurice Steijn en daarna ook John van ’t Schip, maar in de minuten die hij maakte wist hij niet te imponeren. Ajax verhuurde hem in januari aan FC Metz, dat in de zomer dus nog veel geld voor hem ontving.

De beslissing van Mikautadze om terug te keren naar Frankrijk heeft goed uitgepakt. Na een voor FC Metz teleurstellende maand februari begint de club zich onder aanvoering van de Georgiër te herpakken en belangrijke punten in de wacht te slepen. Mikautadze loodste zijn ploeg vorige week in de uitwedstrijd tegen FC Nantes met een doelpunt en een assist al hoogstpersoonlijk naar een 0-2 overwinning en was zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen concurrent Clermont opnieuw trefzeker. Het verschil tussen beide ploegen was voor aanvang slechts drie punten in het voordeel van FC Metz, maar dankzij een benutte strafschop door Mikautadze in de eerste helft slaat de club een gat van zes punten.

Daarmee zijn FC Metz en Mikautadze zeker nog niet uit de problemen. De club bezet momenteel de zeventiende plaats in de Ligue 1. Die betekent na 38 wedstrijden rechtstreekse degradatie naar de Ligue 2. De achterstand op nummer dertien Montpellier is echter slechts drie punten. Er is dus nog hoop voor FC Metz, zeker nu Mikautadze de smaak te pakken begint te krijgen. De aanvaller werd vorige week nog uitgeroepen tot Speler van de Maand bij de huidige nummer zeventien van Frankrijk. Fans zijn in elk geval dolgelukkig met de Ajax-huurling. “De grootste speler in de geschiedenis”, zo schrijft iemand zelfs op X.