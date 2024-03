Georges Mikautadze ontvangt twee maanden na vertrek bij Ajax al een trofee

Het is de laatste weken weer zó onrustig bij Ajax, dat je bijna zou vergeten dat een van de grootste miskopen van afgelopen zomer inmiddels alweer twee maanden actief is in Frankrijk. De huidige nummer vijf van Nederland telde een paar maanden geleden zestien miljoen euro neer voor , maar na een dramatisch halfjaar keerde hij op huurbasis terug bij FC Metz. Daar is de Georgische aanvaller woensdag uitgeroepen tot Speler van de Maand.

Ajax had afgelopen zomer al het nodige geld uitgegeven voor de komst van Carlos Forbs en Chuba Akpom, maar toenmalig technisch directeur Sven Mislintat achtte het na het vertrek van Mohammed Kudus naar West Ham United noodzakelijk om nóg een nieuwe aanvaller aan de selectie toe te voegen. De Duitser kwam in zijn zoektocht uit bij Mikautadze, die vorig seizoen voor FC Metz aan de lopende band scoorde in de Ligue 2 en een enorm aandeel had in de promotie naar het hoogste niveau van Frankrijk.

De Amsterdammers telden zestien miljoen euro neer voor de komst van Mikautadze. De verwachtingen waren hoog, maar de Georgiër slaagde er geen moment in om die in te lossen. Hij verscheen voor de winterstop in de Eredivisie slechts twee keer aan de aftrap: op bezoek bij Fortuna Sittard en in de uitwedstrijd tegen Almere City, waar hij in de rust achterbleef in de kleedkamer. Mikautadze kwam uiteindelijk tot slechts 338 minuten in Ajax 1, verdeeld over negen wedstrijden. Hij keerde begin januari op huurbasis terug bij FC Metz, de club die in de zomer nog zestien miljoen voor hem ontving. FC Metz beleeft weliswaar een moeizaam seizoen, maar Mikautadze lijkt na zijn tussentijdse transfer het plezier in voetbal weer helemaal teruggevonden.

De aanvaller is bij FC Metz verzekerd van een basisplaats. Hij kon in januari nog niet belangrijk zijn voor zijn ‘nieuwe’ ploeg, maar daar kwam de afgelopen weken verandering in. Mikautadze kon met een doelpunt tegen Olympique Lyonnais weliswaar niet voorkomen dat er met 1-2 werd verloren, maar in de uitwedstrijd tegen FC Nantes loodste hij zijn ploeg met een goal én een assist naar een 0-2 overwinning. Een hele belangrijke zege, want FC Metz bezet momenteel de zeventiende plaats, die na 34 wedstrijden rechtstreekse degradatie betekent. Supporters van de club in het noordoosten van Frankrijk zijn in elk geval hartstikke blij met Mikautadze en hebben hem geholpen aan zijn tweede uitverkiezing tot Speler van de Maand. Mikautadze werd in augustus ook al verkozen tot beste speler bij FC Metz, na een assist en twee doelpunten in de eerste drie competitieduels.