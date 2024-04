Ajax-flop Mikautadze krijgt gigantisch compliment na nieuwe heldenrol bij FC Metz

Het kan de laatste weken niet op voor . De Georgiër verruilde FC Metz afgelopen zomer voor een bedrag van zestien miljoen euro voor Ajax, maar kwam er in Amsterdam totaal niet aan te pas en keerde na een paar maanden op huurbasis terug bij FC Metz. Daar scoort hij inmiddels aan de lopende band. Na zijn dubbelslag tegen Stade Brest én RC Lens bezorgde Mikautadze zijn ploeg zondagavond hoogstpersoonlijk de overwinning op Le Havre. Trainer László Bölöni maakte de aanvaller na afloop een gigantisch compliment.

Mohammed Kudus schitterde in de eerste weken van dit seizoen nog in het shirt van Ajax, maar in Amsterdam hield iedereen er desondanks rekening mee dat hij nog voor het sluiten van de transfermarkt zou verhuizen naar Engeland. West Ham United haalde hem uiteindelijk voor enkele tientallen miljoenen euro’s naar de Premier League. In de zoektocht naar een vervanger, die eveneens voor veel doelpunten en assists kon gaan zorgen, kwam toenmalig technisch directeur Sven Mislintat uit bij Mikautadze. De Georgiër had vorig jaar een groot aandeel in de promotie van FC Metz naar de Ligue 1 en was ook in de eerste wedstrijden van dit seizoen goed op dreef.

Bij Ajax kwam Mikautadze echter totaal niet uit de verf. De eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn deed al amper een beroep op hem en onder diens vervanger John van ’t Schip verdween Mikautadze al helemaal naar de achtergrond. De aanvaller keerde na de eerste seizoenshelft op huurbasis terug bij FC Metz en die keuze heeft een stuk beter uitgepakt. Mikautadze was sinds zijn tussentijdse verhuizing acht keer trefzeker voor de club uit de Ligue 1. Zondag bezorgde hij zijn ploeg hoogstpersoonlijk een belangrijke 0-1 overwinning op Le Havre door in de eerste minuut na de pauze toe te slaan.

Zijn trainer Bölöni kan zijn geluk niet op. “Hij heeft behoorlijk wat van zijn eer verloren bij Ajax. Nu herwint hij zijn geluk”, glunderde de oefenmeester na afloop. “Voor het hele team is het het allerleukst als je een doelpuntenmaker hebt. Mikautadze is niet Kylian Mbappé, maar hij is de Mbappé van Metz!”, zo klonk het. Mikautadze staat inmiddels op tien doelpunten in Ligue 1 dit seizoen. Hij maakte er al twee voor zijn transfer naar Ajax. De Georgiër keert na dit seizoen normaliter terug naar Amsterdam, al lijkt hij daar zelf niet echt op zitten te wachten. “Ik heb meer dan twee maanden alleen in het hotel doorgebracht. Ajax heeft mij niet veel geholpen bij het zoeken naar een appartement. Ik zat alleen op die kamer, ik werk gek”, vertelde de aanvaller onlangs nog in gesprek met L’Équipe.

