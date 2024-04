Valentijn Driessen: 'Hij is een zielenpoot en probeert vertrek bij Ajax af te dwingen'

probeert een transfer af te dwingen, zo vermoedt Valentijn Driessen. De aanvaller wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan FC Metz, dat een optie tot koop heeft. Met zijn recente uitspraken over de begeleiding van spelers bij Ajax maakt Mikautadze een terugkeer onmogelijk, ziet Driessen.

Mikautadze vertelde vorige week aan L‘Équipe dat hij ruim twee maanden in een hotel doorbracht nadat hij door Ajax werd binnengehaald. "Ajax heeft mij niet veel geholpen bij het zoeken naar een appartement. Ik zat alleen op die kamer, ik werd gek", liet de Georgiër onder meer weten. "Ik heb op eigen houtje een Airbnb gehuurd, waar mijn gezin meer dan een maand met me heeft gewoond."

Journalist Mike Verweij is niet verrast door de uitspraken. Mikautadze is immers niet de eerste Ajacied die klaagt over spelersbegeleiding. “Het is een van onze stokpaardjes. Ik heb al eens geroepen dat Václav Cerny destijds in zijn eentje in een huis in de P.C. Hooftstraat zat, waar de supporters voor de deur stonden nadat hij een kans miste tegen De Graafschap. De opvang en begeleiding van spelers kan en moet zoveel beter bij Ajax.”

“Trek een blik studenten open die voor die gasten klaar staan, rennen en vliegen”, adviseert Verweij in de podcast Kick-Off. “Vang die gasten op en zorg dat ze een goed appartement krijgen, zodat ze niet wekenlang in een hotel zitten.” Driessen vindt echter dat de spelers zich aanstellen. “Het zijn allemaal volwassen gasten, die zitten te janken. Daar word ik zo moe van. Die zielenpoten man…”

“Waar die Mikautadze mee bezig is, en dat begrijp ik ook wel, is dat hij Ajax heel erg zwart aan het maken is. En er klopt helemaal geen klote van. Maar hij wil een transfer afdwingen”, denkt Driessen. “Ajax vraagt nu misschien nog te veel, dus om die prijs naar beneden te duwen gaat hij dit soort dingen zeggen, zodat een terugkeer nauwelijks mogelijk is.” Verweij vindt echter dat Driessen te makkelijk over het probleem denkt. “Je kan het allemaal belachelijk maken, maar als Akpom het zegt, Mikautadze, Álvarez, Cerny…”

