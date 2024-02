Verhuurde Ajax-flop verruilt de ene crisis voor de andere: fans eisen ontslag na tien wedstrijden zonder zege

De bij Ajax geflopte bevindt zich ook bij zijn huidige werkgever, FC Metz, in crisissferen. De Franse promovendus, die de Georgiër afgelopen zomer verkocht aan de Amsterdammers maar in de winterse transferperiode op huurbasis terughaalde, heeft al sinds november vorig jaar geen wedstrijd meer gewonnen, waardoor de supporters het ontslag van trainer László Bölöni eisen.

Afgelopen weekend verloor de Noord-Franse club, ondanks een doelpunt van Mikautadze, in eigen huis met 1-2 van Olympique Lyonnais. Daardoor staat Metz voorlopig zeventiende in de Ligue 1, een positie die aan het eind van de rit rechtstreekse degradatie naar het tweede niveau zal betekenen. De afstand tot de 'veilige' vijftiende plaats, momenteel ingenomen door Montpellier, bedraagt vijf punten. Schrikbarend detail: sinds de 2-3 uitoverwinning op FC Lorient, op 26 november 2023, haalde Metz uit tien competitiewedstrijden slechts één schamel puntje. Tussendoor werd de club ook nog uitgeschakeld in het Franse bekertoernooi.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de supporters van Metz massaal roepen om het vertrek van trainer Bölöni, die de club afgelopen seizoen nog naar het hoogste niveau wist te leiden. Na een goede start van de competitie verlengde de club het contract van de Roemeen én zijn staf juist nog tot medio 2025, maar door de dramatische serie wordt de roep om zijn ontslag steeds sterker. Toen Bölöni na de verloren wedstrijd tegen Lyon de camera's van Prime Video Sport te woord stond, werd hij onderbroken door supporters die die boodschap in de camera schreeuwden. "Hun frustratie is niet groter dan de mijne", reageerde de oefenmeester daar zelf op. Ondertussen weet L'Équipe dat hun oproep niets uit zal halen: de krant schrijft dat Metz niet de financiële middelen heeft om zich een ontslag van Bölöni te kunnen veroorloven.

Mikautadze speelde voor zijn vertrek naar Amsterdam al mee in de eerste drie competitiewedstrijden van Metz op het hoogste niveau. Daarin had hij met twee doelpunten een aandeel in de prima seizoensstart, die Bölöni zijn contractverlenging opleverde. Zijn transfer naar Ajax, dat liefst 16 miljoen euro voor hem neertelde en met de Georgiër een contract tot medio 2028 overeenkwam, bleek echter geen succes. In alle competities kwam Mikautadze slechts negen keer in actie voor de Amsterdammers, waarvan slechts drie keer als basisspeler. Scoren deed hij daarin niet. In de winter kon de aanvaller, omdat hij in augustus al voor Metz had gespeeld, alleen vertrekken naar zijn vorige werkgever. Sinds zijn rentree op huurbasis kwam hij namens Metz tot twee doelpunten in zes wedstrijden.