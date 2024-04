Georges Mikautadze kijkt interviewers héél diep in de ogen aan na vraag over Ajax

is na zijn vertrek bij Ajax weer helemaal opgeleefd. De aanvaller bezorgde FC Metz vrijdagavond met twee doelpunten de overwinning op bezoek bij RC Lens (2-1) en verscheen na afloop voor de camera’s van Prime Video, waar hij een vraag kreeg over de Amsterdammers. Zijn antwoord is veelzeggend en zorgt voor verbazing bij de analisten.

Mikautadze verkeert in de Ligue 1 in topvorm. Franse analisten snappen niet waarom de Georgiër bij Ajax niet uit de verf kwam in de eerste seizoenshelft. Journalist Samuel Ollivier vroeg de aanvaller of hij nog ooit iets gehoord heeft van de club die hem momenteel verhuurd aan Metz. “Nee, nee. Echt waar”, reageert Mikautadze.

De mannen aan de desk kijken de aanvaller vragend en met verbazing aan. “Dan hoop ik dat ze Prime Video hebben”, zegt Ollivier. “Dat hoop ik ook voor hen”, antwoordt de gebeten Mikautadze. De vleugelspeler kan in de zomer voor tien miljoen euro definitief naar Metz verkassen.

Ook bij Voetbalpraat ging het vrijdagavond over de prestaties van Mikautadze. Kees Kwakman vindt het niet gek dat de Georgiër in het buitenland ineens veel indruk maakt. De analist van ESPN denkt dat de negatieve energie rondom de club meespeelde in zijn matige vorm. “De ene speler zit er wat meer over in dan de andere, maar over het algemeen denk ik dat het bij spelers wel binnenkomt. Zeker als het ook nog eens op spelers gericht wordt. Er komt kritiek”, zegt hij.

