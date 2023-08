Ajax ziet in oude bekende van Mislintat ideale concurrent van Brobbey

Ajax heeft Chuba Akpom op de radar om de voorhoede te versterken. De Amsterdammers zien in de spits van Middlesbrough een ideale kandidaat om de concurrentie aan te gaan met Brian Brobbey. Afgelopen seizoen maakte Akpom 28 doelpunten op het tweede niveau van Engeland én met een nog eenjarig contract, hoeft hij vermoedelijk niet de hoofdprijs te kosten.

Dat meldt Voetbal International althans. Volgens het weekblad is de 27-jarige diepe spits ‘één van de topkandidaten’ om de aanval te versterken. Afgelopen seizoen kroonde Akpom zich met 28 doelpunten tot de topscorer van het tweede niveau van Engeland. Eerder stond hij onder contract bij Arsenal, waar ook Ajax’ directeur voetbalzaken Sven Mislintat onder contract staan. In Londen hebben ze met elkaar samengewerkt, waardoor Mislintat in zijn eigen netwerk aan het zoeken is.

Hoewel Akpom een topkandidaat is, heeft Ajax nog meer ijzers in het vuur voor de voorhoede. “Daarnaast zou de club ook bezig zijn andere centrumspitsen in kaart te brengen”, schrijft VI namelijk over de zoektocht voor een concurrent van Brobbey. Eerder bevestigde trainer Maurice Steijn al dat Ajax nog een extra optie wil naast Brobbey in de punt van de aanval. Vorig seizoen vulde Dusan Tadic die positie ook met grote regelmaat in, maar zijn contract werd ontbonden. De huurverbintenis van Lorenzo Lucca werd eveneens niet verlengd.

In het eerste van Arsenal maakte Akpom overigens nooit een doelpunt: de 1.86 meter lange spits kwam tot twaalf officiële optredens. Ook namens Brighton & Hove Albion kwam hij niet tot scoren, al speelde die club destijds nog niet in de Premier League. Bij Hull City en PAOK Thessaloniki kende hij wisselende periodes: pas vorig seizoen kende hij qua doelpunten zijn absolute doorbraak met 28 treffers in 38 officiële duels in het Championship.