Mulder hoopt op harde ingreep van Koeman: teleurstellende basisspeler moet plaatsmaken tegen Frankrijk

Youri Mulder hoopt op een basisplaats voor in de volgende EK-wedstrijd van het Nederlands elftal. De oud-voetballer, die bij de Belgische zender VRT aanwezig was om de wedstrijd tegen Polen te analyseren, vindt dat Frimpong rechts voorin de voorkeur moet krijgen boven .

Tijdens de wedstrijd tegen Polen maakte Mulder die mening al kenbaar aan presentatrice Imke Courtois. “‘Gefrustreerd’ is misschien te sterk uitgedrukt, maar je zei tijdens de wedstrijd wel: wanneer brengt hij Frimpong?”, vertelt Courtois na afloop van de 1-2 zege. Mulder reageert: “Dat komt ook omdat Frimpong het heel goed gedaan heeft, die was in topvorm. In de tweede helft stokte het een beetje, het tempo ging te ver naar beneden. Zeker toen Malen erin kwam gebeurde er wel genoeg in de voorhoede, maar hij blokkeerde wel de diepgang van Dumfries.”

Artikel gaat verder onder video

De analist vindt dat Frimpong en Dumfries wél samen kunnen spelen. “De keuze was voor de wedstrijd niet tussen Dumfries of Frimpong. Dumfries speelde gewoon ook een heel goede wedstrijd. Hij kwam vaak in scoringspositie. Voor mij is het meer Dumfries én Frimpong, in plaats van Simons.”

Mulder krijgt daarna de vraag of hij een basisplek voor Frimpong verwacht vrijdag tegen Frankrijk, ten koste van Simons. “Misschien wel. In het moderne voetbal is pure snelheid gewoon heel belangrijk. Als je dan een speler hebt die heel goed kan voetballen en ook nog eens de snelste speler is van de Bundesliga… Nederland heeft de snelste speler van de Premier League (Micky van de Ven, red.) én van de Bundesliga. Die zou je eigenlijk op moeten stellen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.