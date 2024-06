'Man of the Match’ Nederlands elftal teleurgesteld na wissel: ‘Ik mankeerde niets’

, die na afloop van Polen – Nederland (1-2) verkozen is tot ‘Man of the Match’, was niet blij dat hij tien minuten voor tijd naar de kant moest. De vleugelaanvaller van Liverpool speelde een prima wedstrijd en zorgde na 29 minuten spelen voor de gelijkmaker tegen Polen, maar mocht desondanks de wedstrijd, tot zijn eigen teleurstelling, niet vol maken.

Gakpo zat koud op de bank toen invaller Wout Weghorst de winnende treffer tegen de touwen schoot. “We hebben Wout allemaal geknuffeld”, vertelt hij na afloop in de persruimte van het Volksparkstadion in Hamburg.

De buitenspeler vond dat het Nederlands elftal goed aan de wedstrijd begon. “Maar als je dan met 1-0 achter komt, dan gaat er van alles door je heen”, aldus Gakpo. “We hadden veel controle, maar dat veranderde even in de tweede helft. Toen werden we best ver teruggeduwd. Alle invallers hebben het heel goed gedaan. Ze maakten ons sterker.”

Na 81 minuten werd Gakpo vervangen en hij reageerde teleurgesteld op deze wissel. “Ik weet niet waarom ik eruit moest, maar ik mankeerde in ieder geval niets”, vervolgt de buitenspeler, die genoot van de massale aanwezigheid van de Nederlandse supporters in het Volksparkstadion. “Ze hebben ons geholpen om een zware periode te doorstaan. We hebben zeker heel veel aan ze gehad.”

