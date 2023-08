Carlos Borges gaat bij Ajax onder een heel andere naam spelen

Ajax heeft zich donderdagavond versterkt met Carlos Borges, die volgens de club zal spelen onder de naam Forbs. Daarom wordt hij door de club ook zo genoemd in berichten op sociale media.

De negentienjarige aanwinst heet voluit Carlos Roberto Forbs Borges. Hij speelde bij Manchester City in de Onder 21, waar geen spelersnamen op de shirts staan. Borges heeft nu moeten bepalen onder welke spelersnaam hij bekend wil staan en heeft dus gekozen voor Forbs.

Borges kwam met de beloftenploeg uit in de Premier League 2. De linkspoot was in 24 wedstrijden goed voor 21 doelpunten en negen assists. De jeugdinternational van Portugal werd door die indrukwekkende cijfers uitgeroepen tot beste speler in die competitie.

Borges is een linksbenige vleugelspeler, die vooral vanaf de linkerflank speelt. De Portugees jeugdinternational lag nog tot medio 2024 vast bij City. Hij wordt na Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Diant Ramaj de vierde zomeraanwinst.