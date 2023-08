Curieus doelpunt in amateurvoetbal geeft veel stof tot napraten

De wedstrijd in de Derde Divisie B tussen OJC Rosmalen en Kloetinge kende zaterdagavond geen winnaar (2-2). Na afloop van de wedstrijd ging het vooral over het openingsdoelpunt dat in de blessuretijd van de eerste helft werd gemaakt, zo schrijft het Brabants Dagblad.

De eerste helft liep ten einde toen Luuk Vogels, de keeper van Rosmalen, een doeltrap wilde nemen. Hij tikte de bal één keer aan, waarna een speler van Kloetinge op hem afstormde. Met een sliding werkte Vogels vervolgens de bal weg, waarop de scheidsrechter floot voor een indirecte vrije trap.

Even leek Rosmalen goed weg te komen toen de indirecte vrije trap via de lat over ging. De scheidsrechter had echter nog niet op zijn fluitje geblazen, waardoor Kloetinge een herkansing kreeg. Ondanks dat alle spelers van Rosmalen in het doel stonden om een goal te voorkomen, was de tweede poging wel raak.

Bekijk hieronder hoe het curieuze doelpunt viel:

45+3. Kloetinge op 0-1 tegen OJC Rosmalen door Yasin Ouja. Vrije trap dicht bij het doel. #ojcklo pic.twitter.com/YacH9IWEdm — Rolf Bosboom (@RolfBosboom) August 26, 2023

