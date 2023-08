Feyenoord accepteert voorstel: Nieuwkoop voorlopig aan de kant met schorsing

De aanklager van de KNVB heeft Bart Nieuwkoop een schikkingsvoorstel gedaan van drie wedstrijden schorsing waarvan één voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar. Feyenoord heeft die schorsing geaccepteerd, waardoor Nieuwkoop de eerstvolgende twee competitieduels mist.

De schorsing is een gevolg van de rode kaart die Nieuwkoop opliep in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0) van zondag. Hij beging een forse overtreding op Iñigo Córdoba en werd in de 25ste minuut met rood naar de kant gestuurd door arbiter Rob Dieperink. Feyenoord en Nieuwkoop hebben de KNVB laten weten het voorstel te accepteren.

Door de schorsing mist Nieuwkoop effectief de competitiewedstrijden bij Sparta Rotterdam van aankomende zondag en die tegen Almere City FC van een week later in De Kuip. Hij kan zijn rentree maken in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht van 3 september.