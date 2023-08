Feyenoord versterkt achterhoede met oude bekende: Bart Nieuwkoop keert terug in Rotterdam

Feyenoord heeft de volgende defensieve versterking voor dit seizoen binnen. Het hing sinds woensdag al in de lucht, maar Bart Nieuwkoop mag zich nu ook definitief speler van de regerend kampioen van Nederland noemen. De vleugelverdediger komt over van Union SG. Nieuwkoop verruilde Feyenoord in 2021 voor de Belgische topclub.

Feyenoord beleeft een enerverend weekje op de transfermarkt. Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen maandag dat de Rotterdammers een principeakkoord hebben bereikt met Dinamo Zagreb over de komst van aanvaller Luka Ivanusec. Tegenover de komst van de Kroaat, die mogelijk pas na de dubbele ontmoeting tussen AEK Athene en Dinamo Zagreb in de derde voorronde van de Champions League naar Rotterdam komt, stond het vertrek van Lutsharel Geertruida. Daar hield iedereen rekening mee althans. De verdediger zat met zijn hoofd al bij RB Leipzig, maar die club trok woensdag de stekker uit de onderhandelingen met Feyenoord.

Op dezelfde dag kwam het opvallende nieuws naar buiten dat Feyenoord op het punt stond Nieuwkoop terug te halen. De verdediger doorliep verschillende jeugdelftallen van de Stadionclub, alvorens in de zomer van 2015 definitief aan te sluiten bij de hoofdmacht. Nieuwkoop werd één jaar verhuurd aan Willem II. Daarvoor werd hij kampioen met Feyenoord. De rechtsback droeg weliswaar 81 keer het shirt van de Rotterdamse topclub, maar onomstreden was hij nooit. Daar kwam in België verandering in. Nieuwkoop verruilde Feyenoord in de zomer van 2021 voor Union SG, waar hij uiteindelijk twee goede jaren kende. Hij kwam voor die club 92 keer in actie, scoorde acht keer en verzorgde elf assists. Union SG was in 2022 hard op weg naar de titel, maar moest in de kampioensronde z'n meerdere erkennen in Club Brugge.

Nieuwkoop heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2027. Hij is erg blij terug te zijn in Rotterdam. “Het voelt goed om dit shirt weer aan te hebben”, begint Nieuwkoop op de clubsite. “De afgelopen twee seizoenen in België waren erg waardevol. Ik heb veel gespeeld en ben gegroeid als voetballer. Maar toen de mogelijkheid zich aandeed om terug te keren naar Nederland en weer bij Feyenoord te gaan voetballen heb ik niet lang hoeven na te denken.”