Feyenoord zette Van Persie in als geheim wapen om transfer over de streep te trekken

Dat Leo Sauer voor Feyenoord speelt, is mede te danken aan Robin van Persie. De aanwezigheid van jeugdtrainer Van Persie bleek een geheim wapen voor Feyenoord in de gesprekken met Julius Sauer, de vader van de zeventienjarige Slowaak.

Sauer stapte in 2021 over van MSK Zilina naar Feyenoord, ofschoon ook SC Freiburg een mooi contract klaar had liggen voor de aanvaller. Namens Feyenoord legde hoofdscout Mark Ruijl contact met Julius Sauer, die werkt bij voetbalmanagementbureau Global en de belangen van zijn zoon behartigt.

"Ik kwam niet van die Mark Ruijl af", blikt Julius Sauer terug in een interview met Voetbal International. Hij beaamt dat Freiburg de beste papieren had. "Toch wist Ruijl me ervan te overtuigen mee naar Feyenoord te gaan, om daar de academie te zien en het trainingscomplex van het eerste team. 'Ja, maar ik vlieg morgen terug naar Slowakije', zei ik. Mark praatte op me in en ik liet het gebeuren."

Sauer senior boekte zijn vlucht om en moet thuis 'ook nog een en ander verantwoorden'. "Ik zei: 'Ik ga alleen mee als ik ook even Robin van Persie kan zien'. Dat was geen probleem en even later stond ik oog in oog met een van de beste spelers die ik ooit heb gezien. Diep in mijn hart wist ik wel dat Nederland voor de ontwikkeling van Leo de beste optie zou zijn. Hij past bij het avontuurlijke en aanvallende voetbal dat jullie als land voorstaan."

Van Persie was vorig seizoen samen met Brian Pinas de trainer van Feyenoord Onder 16 en inmiddels zwaait het duo de scepter bij de Onder 18. Die ploeg won begin augustus het Mladen Ramljak Tournament in Kroatië. Sauer deed daar niet aan mee, want hij maakt deel uit van de selectie van Feyenoord 1 en debuteerde zondag met een belangrijk doelpunt (2-2) tegen Sparta Rotterdam.