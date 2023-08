Orkun Kökcü is vooralsnog de enige speler die het kampioenselftal van Feyenoord heeft verlaten. Inmiddels is er ook verdergaande belangstelling in verdedigers Lutsharel Geertruida en Quilindschy Hartman, al zullen clubs daarvoor de portemonnee moeten trekken. Volgens FCUpdate-hoofdredacteur Dominic Mostert en FCUpdate-journalist Mounir Boualin zegt dit alles over de fase waarin de Rotterdamse club zich momenteel bevindt.

Video: 'Het ziet er heel goed uit in Rotterdam bij Feyenoord' l FCUpdate

“Dat is ook wel een beetje nieuw voor Feyenoord, toch?”, stelt Boualin in de nieuwste FCUpdate Podcast. “Die jongen (Hartman) heeft pas één seizoen gespeeld, maar nu al een prijskaartje van twintig miljoen”, gaat hij verder. "Feyenoord doet er goed aan om op zijn strepen te gaan staan en hun sterspelers te behouden", vindt Mostert.

