Johan Derksen: 'Ik heb niks met hem te maken, zit niet op hem te wachten en heb niks met hem te bespreken'

Johan Derksen baalt stevig van het vertrek van Marco Louwerens bij Talpa. Met Frans Klein, de nieuwe zenderbaas, wil het boegbeeld van Vandaag Inside niets te maken hebben.

Het vertrek van Louwerens is volgens Derksen een verlies voor Talpa. "Hij was al die jaren de stabiele factor binnen ons programma. Het was voor hem geen pretje om twintig jaar met ons te werken. We hebben nogal opgezwollen ego's en aan tafel hebben we een waanzinnige chemie, maar we hebben voor de rest niets met elkaar. We hebben zelfs alledrie een andere mening over hoe het programma ingevuld moet worden", aldus Derksen in video-item van De Oranjezomer.

Artikel gaat verder onder video

Als er wat was, dan kon Louwerens volgens Derksen dag en nacht worden gebeld. "Dan kwam hij, werd er gesproken en was het weer uit de wereld. Nu hij wegvalt, wankelt de stabiliteit van het programma, want we hebben traditiegetrouw twee keer per jaar een rel. Ik kan me niet voorstellen dat Frans Klein, die ik helemaal niet ken, binnenkomt om het probleem op de lossen. Hij kent ons niet en kent onze gebruiksaanwijzing niet. Dat wordt niks. Wij zitten ook helemaal niet op Frans Klein te wachten, wij willen Marco."

Derksen heeft Klein tot op heden niet gesproken. "Maar ik heb ook niks met hem te maken. Ik hoop dat John hem even ons contract laat lezen, waarin staat dat de directie van Talpa zich inhoudelijk niet met het programma mag bemoeien. Ik sta blanco tegenover hem als mens, maar heb niks met Frans Klein te bespreken", gaat Derksen verder. "Als er nu een meningsverschil escaleert, dan komt het programma in gevaar. Ze hadden Marco er altijd bij moeten houden. René had ook een heel goede relatie met Marco en hij is niet zo iemand die meteen een goede relatie met iemand heeft."