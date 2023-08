Maurice Steijn geeft vijf redenen waarom hij met volle vertrouwen toewerkt naar seizoenstart

Ajax moest zondagmiddag het hoofd buigen voor Borussia Dortmund. De Duitsers waren met 3-1 te sterk in de ‘generale repetitie’ van de Amsterdammers. Na afloop nam trainer Maurice Steijn plaats voor de camera’s van Ziggo Sport, en vertelde hij wat hij goed vond gaan bij zijn ploeg en waar hij vertrouwen uit put in aanloop naar de aanstaande seizoenstart.

“Ik haal vertrouwen uit het creëren van kansen. De manier van druk zetten gaat goed, waardoor we ze (Dortmund, red.) een aantal keer tot fouten hebben gedwongen”, begint Steijn. Ajax kreeg tegen Dortmund, met name in de tweede helft, een aantal meer dan prima kansen om te scoren. Onder meer Mohammed Kudus, Brian Brobbey en Jakov Medic waren heel dichtbij voor de Amsterdammers.

“Er staat een team, je ziet dat ze knokken voor elkaar. Je ziet vandaag dat er ook interactie was met het publiek. Het kan alleen nog maar beter”, gaat de oefenmeester vervolgens verder. Desondanks verloor Ajax dus met 3-1 van de ploeg die afgelopen jaar tweede eindigde in de Bundesliga door doelpunten van Julian Brandt en Felix Nmecha (twee keer). Brobbey was namens Ajax trefzeker.

Tot slot werd Steijn ook nog gevraagd wat hij van de huidige selectie vindt en hoe dat perspectief er voor staat. “We hebben van de week aangegeven dat dít de ploeg is waar we het op dit moment mee moeten doen, en daar gaan we het maximale uithalen. Wij gaan in ieder geval vol vertrouwen richting de competitie, dat hebben we vandaag denk ik weer bewezen."