Valentijn Driessen verwacht snelle aankondiging van Ajax: 'Maar wat mij wel een beetje tegen de borst stuit...'

Valentijn Driessen vermoedt dat Wesley Sneijder een dezer dagen wordt toegevoegd aan de technische staf van Ajax. Nu het conflict tussen de recordinternational en de harde kern van de Amsterdamse club is opgelost, staat volgens Driessen niets een samenwerking nog in de weg.

De strijdbijl tussen Sneijder en de F-Side is begraven, zo werd deze woensdag duidelijk. "Sneijder heeft het gesprek op eigen initiatief gearrangeerd. Zo zie je hoe invloedrijk de harde kern van een club is. Sneijder heeft zijn excuses aangeboden, is door het stof gegaan en de F-Side accepteert nu dat hij een rol binnen de staf van Ajax krijgt. Ik neem aan dat het nu heel dichtbij is", aldus Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Dat Sneijder en de harde kern van Ajax het goed moest maken, was volgens Driessen onoverkomelijk. "Dat vonden ze ook bij Ajax. Toen uitlekte dat Sneijder gesprekken voerde met Ajax, ging de F-Side helemaal los. Nu krijgt hij de zegen van de harde kern. Ik neem aan dat Ajax een dezer dagen bekendmaakt dat Wesley Sneijder toetreedt tot de staf van Maurice Steijn."

Het kan geen kwaad om Sneijder toe te voegen aan de staf van Steijn, vindt Driessen. "Hij heeft verschrikkelijk veel voetbalkennis. Sneijder is ook iemand die jonge jongens kan triggeren en hij weet exact wat er gevraagd wordt. Als je Sneijder op televisie hoort praten, dan hoor je geen onzin. Wat mij wel een beetje tegen de borst stuit, is dat er eerst een gesprek nodig is met de alvorens hij aan de club kan worden toegevoegd. Dat is natuurlijk wel bedenkelijk. Als dat eenmaal zo werkt, dan werkt het zo. Maar het hoort niet zo te zijn."

