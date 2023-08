Sneijder komt met statement over Ajax en biedt excuses aan bij F-Side

Wesley Sneijder heeft zijn excuses aangeboden aan de F-Side van Ajax voor zijn uitingen in het verleden. De voormalig middenvelder, die wordt genoemd als potentiële toevoeging aan de technische staf van Ajax, schrijft op Instagram dat hij zichzelf nog altijd als een Ajacied beschouwt.

De mogelijke aanstelling van Sneijder als rechterhand van Steijn zorgde voor ongenoegen bij de F-Side, dat een snoeihard statement publiceerde. Daarin werd Sneijder uitgemaakt voor 'dwaas' en werd gedreigd met 'oorlog' als hij naar Ajax zou komen.

"Ajacieden, ik heb met de F-Side gesproken", reageert Sneijder nu. "Over mij. Over wat ik in het verleden heb gedaan wat niet handig was. Daarvoor heb ik mijn excuses gemaakt! Maar vooral over Ajax. Ajax is voor mij veel meer dan een voetbalclub. Ajax is familie. Ik ben een ras-Utrechter. Voor mij geldt ook: voor eens een Ajacied, voor altijd een Ajacied."

