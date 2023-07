F-Side van Ajax publiceert griezelig statement na geruchten over terugkeer 'dwaas' Sneijder

De F-Side van Ajax staat absoluut niet te wachten op de komst van Wesley Sneijder. De oud-voetballer zou in beeld zijn om de technische staf van hoofdtrainer Maurice Steijn te gaan versterken, maar wat betreft de harde kern van de Amsterdammers is hij absoluut niet welkom.

De F-Side publiceert maandagavond een spijkerhard statement op haar website. “We zullen direct duidelijk zijn: deze dwaas is absoluut NIET welkom bij onze club”, zo klinkt het. De F-Side richtte zich drie jaar geleden ook al tegen Sneijder. Toen onder meer omdat de oud-middenvelder ervoor koos om zijn afscheidswedstrijd in Utrecht te spelen, terwijl hij de club uit de Domstad nooit diende tijdens zijn profcarrière. “Wij begrijpen nu des te meer waarom Yolanthe je eruit heeft geflikkerd. Valse honden zijn namelijk niet te vertrouwen”, schreef de F-Side toen.

Artikel gaat verder onder video

Het sentiment van de harde kern jegens Sneijder is drie jaar later onveranderd. “Hoewel je aan de buitenwereld hebt laten weten dat je relatie met Utrecht – verrassend genoeg wederom een kortstondige variant – is gestopt, geloven wij daar geen snars van. En al zou het wel kloppen, dan ben je niets anders dan een schizofreen”, schrijft de F-Side.

“Mochten er daadwerkelijk gesprekken plaats hebben gevonden, dan vinden wij de onwetendheid bij de RVC en waarnemend directie over de achtergrond tussen Sneijder en supporters alle perken te buiten”, vervolgt de F-Side. “Er is vanzelfsprekend nog één situatie die wij nog meer veroordelen: de daadwerkelijke komst van deze schoft. Een groot Ajacied zei ooit: ‘Voetbal is oorlog’. Als Sneijder komt, dán is het oorlog”, belooft men.

Het volledige statement van de F-Side:



Helaas moeten we wederom woorden vuil maken aan Wesley Sneijder, nu hij volgens geruchten dreigt terug te komen bij Ajax. Niet als chef catering, niet als terreinknecht, maar naar verluid zelfs als onderdeel van de technische staf van Ajax 1. We zullen direct duidelijk zijn: deze dwaas is absoluut NIET welkom bij onze club.

Ruim drie jaar geleden hebben we Sneijder al duidelijk gemaakt dat hij persona non grata is boven de N201. Zoiets geldt niet voor een paar zielige jaren, zoals zijn twee mislukte huwelijken, maar voor altijd. Wesley, wanneer ook maar één procent van alle geruchten rondom jouw komst naar Ajax klopt, dan bewijs je des te meer dat je een ware idioot bent.

Na ons statement dacht je leuk te zijn met een schijtlollig (lees: tyfus debiel) filmpje. De media kopten onder andere: ‘Sneijder hekelt F-Side’ en ‘Sneijder heeft maling aan harde kern Ajax’. Dit, en de nichterige avances die je maakt naar FC Utrecht en haar ksupporters, zijn onacceptabel. Hoewel je aan de buitenwereld hebt laten weten dat je relatie met Utrecht – verrassend genoeg wederom een kortstondige variant – is gestopt, geloven wij daar geen snars van. En al zou het wel kloppen, dan ben je niets anders dan een schizofreen.

Mochten er daadwerkelijk gesprekken plaats hebben gevonden, dan vinden wij de onwetendheid bij de RVC en waarnemend directie over de achtergrond tussen Sneijder en supporters alle perken te buiten. Er is vanzelfsprekend nog één situatie die wij nog meer veroordelen: de daadwerkelijke komst van deze schoft. Een groot Ajacied zei ooit: ‘Voetbal is oorlog’. Als Sneijder komt, dán is het oorlog.